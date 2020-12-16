Кокорин из-за травмы не полетел с командой в Санкт-Петербург. Встреча клубов состоится сегодня, 16 декабря. Начало - в 20:00 мск.
Ранее Кокорин долгое время выступал за "Зенит".
"В отсутствии Кокорина никакой потери для "Спартака" не вижу. Человек не играет и не показывает свой уровень. На данный момент он команде не помощник", - цитирует Шмарова "RT на русском".
Шмаров: Кокорин сейчас "Спартаку" не помощник
Бывший форвард "Спартака" Валерий Шмаров поделился мнением об отсутствии нападающего москвичей Александра Кокорина в заявке на матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
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