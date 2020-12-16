"В отсутствии Кокорина никакой потери для "Спартака" не вижу. Человек не играет и не показывает свой уровень. На данный момент он команде не помощник. Не было бы у Кокорина никакого особенного настроя на "Зенит". У него давно уже его нет", — цитирует Шмарова "RT на русском".
Напомним, что Кокорин пропустил матчи "Спартака" с "Сочи" и "Зенитом", за которые Александр выступал ранее. Сообщалось, что в контракте игрока прописан соответствующий пункт, согласно которому он не может играть против своих бывших команд, однако бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов опроверг эту информацию.
Шмаров - о Кокорине: на данный момент он "Спартаку" не помощник
Экс-футболист "Спартака" Валерий Шмаров перед матчем 19-го тура РПЛ с "Зенитом" прокомментировал отсутствие нападающего Александра Кокорина в заявке красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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