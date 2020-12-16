Как сообщает источник, большинство игроков "Спартака" осуждают поведение Кокорина. В связи с этим один из футболистом красно-белых решил провести беседу с Александром. Детали разговора неизвестны.
Напомним, что Кокорин пропустил два последних матча "Спартака" в РПЛ против "Сочи" и "Зенита", за которые Александр ранее выступал. Сообщалось, что играть против бывших команд нападающему не позволяет соответствующий пункт в контракте, однако бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов опроверг эту информацию. Также ранее появились слухи, что "Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск как минимум до 29 декабря.
Источник: телеграм-канал "Дай ударить"
Источник: у Кокорина случился жесткий разговор с одним из футболистов "Спартака"
Один из футболистов "Спартака" стал инициатором серьезного разговора наедине с нападающим красно-белых Александром Кокориным.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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