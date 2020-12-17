По информации источника, мама нападающего "Спартака" Александра Кокорина была владелицей порядка 20 автомобилей и скутеров.
На сегодняшний день самыми дорогими автомобилями, которыми она владеет сейчас являются: BMW M760 (стоимость от 12 млн. рублей) и Mercedes-AMG E 63 S (от 9 млн. рублей).
Отмечается, что на многих автомобилях форварда "Спартака" имеются номера серии АУЕ, ВОР, ХАМ.
Аббревиатуру АУЕ можно расшифровать как "арестантский уклад един". Данное движение запрещено на территории Российской Федерации.
Александр Кокорин провел в этом сезоне 10 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Источник: телеграм-канал "Mash"
Источник: Кокорин оформил на свою маму 20 машин и скутеров
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин оформил на свою мать автотранспорта на десятки миллионов рублей.
Фото: ФК "Спартак"
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