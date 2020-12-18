Как сообщает источник, форвард московского "Спартака" может перейти в один из клубов РПЛ. Название команды не раскрывается.
Сам Кокорин хочет покинуть команду, но из-за возможного ухода Доменико Тедеско с поста главного тренера "Спартака", Кокорин останется в московской команде. Скорее всего, нападающий "красно-белых" будет заинтересован в совместной работе со сменщиком Тедеско в "Спартаке".
Напомним, после матча с петербургским "Зенитом" (1:3) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с московской командой. Соглашение тренера со "Спартаком" рассчитано до мая 2021 года.
Александр Кокорин перешел в "Спартак" на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 10 матчей, забил 2 гола с пенальти и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Sport24
Источник: Кокориным интересуется клуб РПЛ
Нападающим московского "Спартака" Александром Кокориным интересуется один из клубов Российской Премьер-лиги.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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