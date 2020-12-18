Игрокам "Тамбова" пообещали начать выплачивать долги по зарплате со следующей недели

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин рассказал о том, как обстоят дела с финансовыми трудностями в команде.

Фото: ФК "Тамбов"