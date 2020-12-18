"Подвижки в плане финансов уже начались, состоялась встреча спортивного директора с губернатором региона. Обещали, что со следующей недели начнут закрываться долги", - заявил Первушин.
Напомним, из-за финансовых трудностей в "Тамбове" некоторые игроки команды, выступающие за нее с прошлого сезона, решили бойкотировать игры против московского "Спартака" (1:5) и "Рубина" (0:1).
Руководство региона продолжительное время не выходило на связь с командой.
Источник: Матч ТВ
Игрокам "Тамбова" пообещали начать выплачивать долги по зарплате со следующей недели
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин рассказал о том, как обстоят дела с финансовыми трудностями в команде.
Фото: ФК "Тамбов"
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