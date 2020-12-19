По информации источника, руководство "южан" рассчитывает, что Кокорин, выступавший за их клуб во второй части сезона-2019/20, может уйти из московской команды. "Сочи" готов предложить нападающему условия по контракту близкие к тем, что у него сейчас в "Спартаке". Руководство клуба с юга России намерены в нынешнем сезоне попасть в еврокубки. Самому Кокорину обещано, что команда будет идти в верхней части таблицы чемпионата.
Сообщается, что окончательное решение касаемо продолжения карьеры футболист примет после того, как станет известен сменщик Доменико Тедеско на посту тренера "Спартака".
Источник: Sport24
Источник: Кокорин может вернуться в "Сочи"
Фото: ФК "Спартак"
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