Перестановок в тренерском штабе и руководстве петербургского "Зенита" в течение зимней паузы производиться не будет, сообщают СМИ. Также, по данным источника, клуб не планирует в зимнее трансферное окно проводить масштабное усиление состава - главные покупки следующего года будут сделаны летом.
Источник: Bobsoccer
Источник: "Зенит" не будет зимой менять тренерский штаб и проводить агрессивную трансферную компанию
"Зенит" не планирует производить масштабных перемен в части тренерского штаба или состава команды в ходе зимнего перерыва.
Фото: РПЛ
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