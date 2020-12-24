"Клуб номер один в РПЛ по качеству игры? "Краснодар". С единственной оговоркой – когда все лидеры в строю. Вот выздоровели они, набрали форму – и последний месяц команда провела очень мощно.
"Зенит"? В его игре нет стабильности. А главный козырь – роскошная скамейка. По меркам РПЛ, конечно", - передает слова Хацкевича "Спорт-экспресс".
Напомним, что "Зенит" закончил первую часть сезона чемпионата России в качестве единоличного лидера. Команда Сергея Семака набрала 41 очко за 19 туров. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые заняли последнее место в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
"Краснодар" же занимает 7-е место в РПЛ, набрав 30 очков. Также "быкам" удалось пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов, где их соперниками были "Челси", "Севилья" и "Ренн".
Хацкевич назвал "Краснодар" лучшим клубом РПЛ по качеству игры
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич оценил уровень игры лидеров Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ротор"
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