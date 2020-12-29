- Самое жуткое было, когда весь стадион - от взрослых до детей - начал кричать: "Иди на ###, Кононов Олег". Мне правда было стыдно за то, что происходит. Не заслужил Кононов всего этого, не заслужил унижений таких - да, ничего не получалось, но он бился и старался до конца. Да и если бы не старался, ну не должно такого быть. Он никого не убил, не предал никого - просто то, что он делал, не дало нужных результатов, - приводит слова Реброва Sports.ru.
В период с 29 августа по 29 сентября 2019 года "Спартак" под руководством главного тренера Олега Кононова потерпел 4 домашних поражения подряд - от "Браги" (1:2), "Зенита" (0:1), "Урала" (1:2) и "Оренбурга" (1:2). При этом только против клуба из Екатеринбурга красно-белые смогли повести в счете - в первом тайме отличился защитник Самюэль Жиго, но после перерыва "шмели" сумели не только сравнять результат, но и вырвать победу. В остальных случаях соперник добивался перевеса в счете, который "Спартак" уже не мог отыграть. после поражения от "Оренбурга" Олег Кононов оставил пост главного тренера клуба.
Ребров: самое жуткое было, когда весь стадион, от взрослых до детей, кричал - "Иди на ###, Кононов Олег"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал о своих ощущениях от обструкции главного тренера команды Олега Кононова болельщиками красно-белых.
Фото: ТАСС
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