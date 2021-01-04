По данным источника, существует вероятность, что 25-летний голкипер зимой отправится на просмотр в грозненский клуб.
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев знаком с Матюшей по работе в Футбольной Национальной Лиге, когда вратарь выступал за "Армавир", а специалист возглавлял "Химки".
После очной встречи осенью 2019 года Талалаев прокомментировал игру голкипера: "Вы его в Шмейхеля вырастили!"
В нынешнем сезоне ФНЛ Матюша провел 8 матчей в составе "Шинника", в которых пропустил 22 гола, а также получил 1 желтую и 1 красную карточку.
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Шинника" Матюша входит в сферу интересов "Ахмата". Талалаев сравнивал его со Шмейхелем
"Ахмат" проявляет интерес к вратарю "Шинника" Максиму Матюше.
Фото: ФК "Шинник"
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