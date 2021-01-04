Вратарь "Шинника" Матюша входит в сферу интересов "Ахмата". Талалаев сравнивал его со Шмейхелем

"Ахмат" проявляет интерес к вратарю "Шинника" Максиму Матюше.
Фото: ФК "Шинник"
По данным источника, существует вероятность, что 25-летний голкипер зимой отправится на просмотр в грозненский клуб.

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев знаком с Матюшей по работе в Футбольной Национальной Лиге, когда вратарь выступал за "Армавир", а специалист возглавлял "Химки".

После очной встречи осенью 2019 года Талалаев прокомментировал игру голкипера: "Вы его в Шмейхеля вырастили!"

В нынешнем сезоне ФНЛ Матюша провел 8 матчей в составе "Шинника", в которых пропустил 22 гола, а также получил 1 желтую и 1 красную карточку.

Источник: "Матч ТВ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Матюша Шмейхель Талалаев Ахмат Шинник
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Зенит" и "Спартак" в январе проведут товарищеские матчи с "Пахтакором"
Шомуродов признан лучшим игроком матча "Дженоа" — "Лацио" 1
"Братуха, с твоим днём!" "Спартак" поздравил Промеса с 29-летием
Источник: Алаба отклонил предложение "Барселоны" ради перехода в "Реал"
Бывший игрок "МЮ" Флетчер вернулся в команду
Источник рассказал, почему финансирование "Спартака" вырастет в три раза 6
"Спартак" поздравил Романцева с днем рождения 2
"Реал" присмотрел преемника Серхио Рамосу в "Вильярреале"
Новиков отказался возглавить "Пюник"
Борис Игнатьев: Карпин встал в ряд лучших отечественных специалистов
Жиру намерен побить рекорд Анри
L'Equipe не включил Месси в сборную 2020 года
В Португалии игрок потерял сознание во время матча
Гендиректор "Боруссии": не думаю, что Холанд уйдет в 2021 году
Сон Хын Мин стал лучшим футболистом года в Азии, Азмун - второй 1
Артета: обсудим новый контракт Ляказетта не ранее лета
"Рубин" просмотрит воспитанника "Зенита"
"Торпедо" ведет переговоры с Каплиенко и Шкофлеком
Источник: "Химки" согласовали полноценный контракт с Идову
Куман: "Барселоне" нужен нападающий 7
Экс-тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить сборную Чили 1
Романцев: "Зенит" просто стер "Спартак" 9
Роналду обошел Пеле по количеству голов 3
В ДТП погиб воспитанник "Атлетика"
Марселино назначен главным тренером "Атлетика"
Пирло: Жиру пригодился бы "Ювентусу"
Первый тренер "Краснодара": после общения с Галицким будто крылья вырастали
19-летний американский полузащитник пройдет просмотр в "Баварии"
Коновалов может перейти из "Рубина" в "Арсенал"
Филиппо Индзаги: Доннарумма – лучший вратарь Европы 1
Все новости
-