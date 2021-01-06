Чанов: у Джанаева есть шансы стать основным на Евро

Вице-чемпион СССР по футболу Вячеслав Чанов высказался о шансах вратаря "Сочи" Сослана Джанаева выступить на предстоящем чемпионате Европы.

Фото: Официальный сайт РПЛ