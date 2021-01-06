Чанова спросили, может ли Джанаев стать основным голкипером сборной России на чемпионате Европы. Он ответил, что у вратаря "Сочи" есть на это шансы, но нужна стабильность. По словам Чанова, кто из российских вратарей наиболее стабильно отыграет весенний отрезок сезона, тот и станет основным на Евро.
"Шансы есть, но нужна стабильность. Для вратаря это очень важно. Почему, например, в сборную осенью взяли Сафонова, а не Максименко? Оба восходящие звезды, примерно одного возраста. Но на том этапе Матвей допускал меньше ошибок, играл стабильнее, поэтому и был вызван. Так же и с Евро — кто весной выступит наиболее стабильно, тот и выйдет в основе. У Сослана есть шансы, потому что, пройдя несколько кругов вратарского ада, он заиграл надежнее", - сказал Чанов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Джанаев принял участие в 18 матчах, в которых пропустил 19 мячей.
Источник: Матч ТВ
Чанов: у Джанаева есть шансы стать основным на Евро
Вице-чемпион СССР по футболу Вячеслав Чанов высказался о шансах вратаря "Сочи" Сослана Джанаева выступить на предстоящем чемпионате Европы.
Фото: Официальный сайт РПЛ
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