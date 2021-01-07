"Уйдет ли Кокорин из "Спартака"? На мой взгляд, его берегли и будут беречь для продажи. А заниматься продажей Кокорина, возможно, будет Шамиль Газизов.
Я не исключаю, что Шамилю при расставании сказали так: "Ты проработал в "Спартаке" всего полгода — вместо пяти. Но мы тебе выплатим неустойку, если ты сможешь выгодно продать Кокорина", - приводит слова Червиченко "Экспресс-газета" .
Напомним, что переговоры по переходу Кокорина в "Спартак" вел бывший генеральный директор московского клуба Газизов. Функционер был уволен после 5-и месяцев работы в клубе.
Ранее сообщалось, что Кокорин близок к тому, чтобы покинуть "Спартак". Интерес к нападающему проявляют "Сочи", "Ростов" и итальянская "Фиорентина".
Червиченко: возможно, заниматься продажей Кокорина будет Газизов
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко порассуждал о будущем нападающего красно-белых Александра Кокорина.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!