Сообщается, что красно-белые хотят вернуть игрока в зимнее трансферное окно.
"На возвращении Мирзова настаивает главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско", — передает слова источника "Чемпионат".
Напомним, что "Химки" продолжают переговоры о выкупе контракта 27-летнего хавбека. Срок аренды Мирзова истекает 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Резиуан провел 8 матчей и забил 4 мяча. Ресурс transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.
Источник: Тедеско настаивает на возвращении Мирзова в "Спартак"
"Спартак" не намерен продавать "Химкам" полузащитника Резиуана Мирзова, выступающего за подмосковный клуб на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"
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