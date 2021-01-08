По информации источника, в контракте присутствует пункт о возвращении 30-40% от подъемных, если россиянин не забьет 10 голов за сезон.
Сообщается, что подъемные при подписании договора между московским клубом и форвардом составили от 2,5 до 3,5 млн евро.
Отмечается, что "Спартак" в случае необходимости удержит нужную сумму в конце сезона, поскольку выплаты идут траншами.
Напомним, что в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Кокорина 2 гола за красно-белых (оба - с пенальти).
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Кокорин вернет "Спартаку" 30-40% от подъемных, если не забьет 10 голов за сезон
Стали известны подробности трудового соглашения между московским "Спартаком" и нападающим Александром Кокориным.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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