"То, что Промес хочет в Россию и в "Спартак" — это 100 процентов. Я не вижу проблем в этом трансфере даже при хорошей зарплате. Только плюсы. Исключительно плюсы", - приводит слова Егорова Sport24.
Напомним, что Промес защищал цвета "Спартака" в период с 2014 по 2018 год. Голландец в составе красно-белых отличился 66 голами в 135 матчах, установив тем самым рекорд клуба по результативности среди легионеров. Квинси выиграл со "Спартаком" чемпионат России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 млн евро.
Отметим, что ранее Промес лайкнул комментарий в своем инстаграме с призывом перейти в "Спартак".
Журналист Дмитрий Егоров: Промес хочет в "Спартак". 100%
Журналист Дмитрий Егоров сообщил о желании нападающего "Аякса" Квинси Промеса вернуться в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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