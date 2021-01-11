Как сообщает источник, футболисты Александр Ташаев и Аяз Гулиев поедут на сборы в составе команды "Спартак-2".
Гулиев был переведен во вторую команду в мае прошлого года из-за конфликта с тренерским штабом и проходит восстановление от травмы.
У Ташаева в мае закончился срок арендного соглашения с казанским "Рубином". Александр долгое время был в лазарете из-за повреждения.
Оба игрока продолжат тренироваться со второй командой.
На данный момент по Ташаеву и Гулиеву нет предложений о покупке или аренды, но если таковые будут, в клубе готовы с ними расстаться. Тренерский штаб на них не рассчитывает.
Александр Ташаев перешел в "Спартак" из "Динамо" в июле 2018 года. За московский клуб у него сыграно 28 матчей, в которых он отдал две голевые передачи.
Аяз Гулиев сыграл за "Спартак" в 26 матчах и забил один гол.
Источник: РБ-Спорт
Гулиев и Ташаев отправятся на сбор "Спартака-2"
Полузащитники Аяз Гулиев и Александр Ташаев будут готовится ко второй части сезона в составе "Спартака-2".
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