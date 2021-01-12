Ранее эту должность занимал Юрий Белкин, который стал президентом клуба.
"Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного "Динамо" как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлечённости.
На пост генерального директора в нашу команду сегодня приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе", - рассказал Соловьёв в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что ранее Пивоваров работал в петербургском "Зените". Он занимал должность исполнительного директора сине-бело-голубых.
По итогам 19-и туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.
Источник: официальный сайт ФК "Динамо" (Москва)
Председатель совета директоров "Динамо" прокомментировал смену гендиректора клуба
Председатель совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьёв прокомментировал назначение на пост генерального директора клуба Павла Пивоварова.
Фото: ТАСС
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