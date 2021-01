"Он поет так же, как Уилл Смит в "Алладине". Звукорежиссер — о песне Слуцкого

Режиссер новогоднего ролика "Рубина" Солтан Сунгатуллин раскрыл детали записи песни тренера Леонида Слуцкого.

Фото: ролик "Рубина"

— Сколько было дублей записи? 1,5. Мы очень быстро его записали. Мне понравились слова звукорежиссера, который записывал Слуцкого: "Он поет так же, как Уилл Смит в "Алладине", — цитирует Сунгатуллина Sport24 Слуцкий исполнил в ролике композицию Мэрайи Кэри под названием "All I Want for Christmas Is You". Ролик казанского клуба разлетелся не только в России, но и за рубежом. Например, песню Слуцкого оценил бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.