"Локомотив" лучше сыгрался по сравнению с прошлым сезоном. В его составе есть много талантливых футболистов. Если команда не потеряет основных игроков, то поборется за третье место. Но это максимум сегодняшнего "Локомотива". На большее у клуба нет состава и амбиций", - цитирует Белоуса Metaratings.
По итогам сезона-2024/2025 московский "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 53 очка.
В 1 туре чемпионата России текущего сезона команда Михаила Галактионова на домашнем стадионе одержала победу над "Сочи" со счетом 3:0 и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. Во втором туре чемпионата "железнодорожники" сыграют на выезде с "Краснодаром".
Белоус: максимум "Локомотива" - третье место
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус оценил текущий состав "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"