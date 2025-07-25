Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
19:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
19:45
ШинникНе начат

Гендиректор "Пари НН" объяснил, почему домашний матч с "Локомотивом" пройдет в Грозном

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что матч 3-го тура РПЛ с "Локомотивом" пройдет в Грозном по лоистическим соображениям.
Фото ФК "Пари НН"
"Что касается матча с "Локомотивом" в Грозном, наша команда будет на юге. За два дня до этого матча будет кубковый с махачкалинским «Динамо». В плане логистики и экономики для нас было приоритетом, чтобы всё было рядом", — приводит слова Мелика-Гусейнова "Чемпионат".

Напомним, матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги "Пари НН" с "Локомотивом" состоится 2 августа в Грозном. 30 июля подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях у махачкалинского "Динамо" в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее сообщалось, что команда из Нижнего Новгорода вынуждена искать временные стадионы для проведения домашних матчей из-за ремонтных работ на своей базовой площадке "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде . Первая из таких игр состоялась в Казани с "Краснодаром" (0:3). Также известно, что несколько домашних матчей нижегородцев в РПЛ и Кубке России может принято "Мордовия-Арена" в Саранске.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится