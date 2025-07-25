Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
19:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
19:45
ШинникНе начат

Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль хочет вернуться в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Всегда слежу за всем, что связано с РПЛ. В моих желаниях всегда есть возвращение в Россию", - приводит слова Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент испанский специалист занимает пост главного тренера в мексиканском клубе "Атлетико Сан-Луис".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится