"Я ещё не общался с сыном по возможному переходу в "Динамо" — пока мне не звонил. Я бы тоже хотел, чтобы он вернулся играть в Россию. Клуб же сейчас договаривается, как понимаю. Конечно, "Динамо" с Карпиным — хороший вариант для Бахтиёра. Это его бывший тренер, наш любимый тренер", — приводит слова Зайнутдинова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зайнутдинов собирается приехать в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером из "Бешикташа". Ранее казахстанский полузащитник уже выступал за российские клубы. Летом 2023 года он перешёл в ЦСКА, после чего провел три полных сезона в составе армейцев. Зайнутдинов принял участие в 83 матчах, в которых забил семь голов и сделал восемь ассистов. Кроме того, полузащитник играл за "Ростов". В составе этой команды он сыграл в 35 встречах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. В сезоне-2024/25 Зайнутдинов принял участие в 12 матчах за "Бешикташ" из-за травмы. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Отец Зайнутдинова – о трансфере сына в "Динамо": я бы хотел, чтобы он вернулся играть в Россию
Батыржан Зайнутдинов, отец игрока "Бешикташа" Бахтиёра Зайнутдинова, прокомментировал возможный переход сына в московское "Динамо".
ФК "Бешикташ"