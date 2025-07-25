"Сложно сказать, будет ли Зайнутдинов усилением для "Динамо". Клуб хочет бороться за самые высокие места. Приобретение неплохое, но не топовое", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов может перейти в московское "Динамо" за 3-5 миллионов евро. Напомним, что ранее футболист выступал за ЦСКА.
Этим летом московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера. В 1 туре РПЛ бело-голубые на своем поле сыграли вничью с калининградской "Балтикой" (1:1).
Колыванов высказался о возможном переходе Зайнутдинова в "Динамо"
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе Бахтиера Зайнутдинова в "Динамо".
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