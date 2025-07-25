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В "Пари НН" рассказали, как заключили сделку по переходу Олусегуна

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе полузащитника "Краснодара" Олакунле Олусегуна.
Фото: ФК "Пари НН"
"Можно считать, что с Олусегуном договорились в последний момент. Все сделки всегда происходят в последний момент. Удальцов вёл переговоры, успешно с ними справился. Мне сложно сказать, его ли это заслуга или рутинная практика спортивного блока. Но хорошо, что получилось", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

В прошлом сезоне Олакунле Олусегун вышел на поле в 28 встречах за "Краснодар" во всех турнирах и записал на свой счет 3 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нигерийца в 2,5 миллиона евро.

Ранее "Пари НН" объявил, что Олакунле Олусегун присоединился к клубу на правах аренды до конца текущего сезона. Напомним, что в 1 туре РПЛ текущего сезона нижегородцы уступили "Краснодару" со счетом 0:3. Во 2 туре чемпионата России команда Алексея Шпилевского сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

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