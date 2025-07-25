"Я уже готовлюсь к следующей работе. Сейчас полно идей, делаем кое-что новое, инновации в тактике. Жду варианта. Сейчас предложение из России получить нереально. Сезон только начинается сезон во всех лигах. Крайне редко бывает увольнение после первого тура", - цитирует Ташуева Metaratings.
В прошлом сезоне Сергей Ташуев был главным тренером грозненского "Ахмата" - по итогам 30 туров клуб занял 14 место в турнирной таблице российского чемпионата и сыграл в стыковых матчах с екатеринбургским "Уралом". После поражения в первой встрече со счетом 1:2 Сергей Ташуев объявил об уходе с поста главного тренера грозненцев, во втором матче "Ахмат" одержал победу со счетом 2:0 и сохранил место в РПЛ.
Новым главным тренером "Ахмата" стал Александр Сторожук, в 1 туре РПЛ нынешнего сезона грозненцы на своем поле уступили казанскому "Рубину" (0:2).
Ташуев: сейчас предложение из России получить нереально
Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, когда вернется к работе в должности главного тренера.
Фото: ФК "Ахмат"