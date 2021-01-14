"По Крапухину пока ничего конкретного не могу сказать. У нас действительно есть интерес к ряду серьезных игроков, но мы не будем подтверждать никого до тех пор, пока не подпишем их", - сказал Крапухин.
Ранее была информация, что "Уфа" проявляет интерес к Крапухину.
В текущем сезоне РПЛ Крапухин в составе "Зенита" провел два матча. За "Зенит-2" нападающий отыграл 16 матчей в ФНЛ, в которых забил 14 мячей.
Источник: Sport24
Мурзагулов: у "Уфы" есть интерес к ряду серьезных игроков
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию об интересе к нападающему "Зенита" Станиславу Крапухину.
Фото: ФК "Зенит"
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