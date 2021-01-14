Источник: Акинфеев выступил против белорусского тренера вратарей, которого предложил Гончаренко

В ЦСКА остается вакантной позиция тренера вратарей после ухода из команды Сергея Овчинникова.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, на сегодняшний день не ясно, кто будет тренером вратарей московского ЦСКА. Виктор Гончаренко предложил на эту позицию белорусского специалиста, но голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев выступил против этой кандидатуры.

Напомним, в конце декабря из ЦСКА ушел Сергей Овчинников, который занимался подготовкой вратарей. Сообщается, что Игорь Акинфеев тяжело отреагировал на уход Овчинникова из команды.

Кроме Овчинникова из ЦСКА ушел еще один помощник Гончаренко Виктор Онопко. Со специалистами не были продлены контракты, которые заканчивались в декабре 2020 года.

ЦСКА закончили первую часть чемпионата на втором месте, набрав в 19-ти матчах 37 очков.

Первый матч после зимней паузы ЦСКА проведет в 1/8 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск". Игра пройдет 20 или 21 февраля.

Источник: "СЭ"

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Теги: Акинфеев ЦСКА Овчинников
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