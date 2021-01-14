Павлюченко: не скрою, в "Спартаке" пару раз засыпал на просмотрах матчей

Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко признался, что засыпал в ходе просмотра матчей на сборах команды.
Фото: РИА Новости
Павлюченко отметил, что засыпал из-за усталости. Вместе с тем он заявил, что никогда не позволял себе подобного, когда играл под руководством Станислава Черчесова в "Спартаке". По словам Павлюченко, Черчесов не терпел такого поведения футболистов.

"Не скрою, пару раз засыпал на просмотрах матчей от усталости. Из состава за такое не убирали, но штрафы выписывали. Было это в "Спартаке", но при ком – не вспомню. Там же каждый месяц тренеры менялись. Но точно скажу, что не при Черчесове. Заснешь перед ним – сразу салам алейкум, до свидания", - сообщил Павлюченко.

Напомним, что Павлюченко выступал за "Спартак" в 2003-2008 годах. Черчесов, ныне возглавляющий сборную России, тренировал "Спартак" в 2007-2008 годах.

Источник: Чемпионат

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Теги: Павлюченко Спартак
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