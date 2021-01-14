"Если мужчина любит избранницу, его невозможно увести". Участница "Холостяка" заявила, что не разрушала семью Игнатьева

Участница шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина, являющаяся девушкой игрока "Локомотива" Владислава Игнатьева, ответила на обвинения в том, что она увела футболиста из семьи.
Фото: "СЭ"
Накануне Уразбахтина предложила подписчикам в "Инстаграме" задать ей вопросы. Увидев, что ее вновь спрашивают о ситуации с Игнатьевым, Аида ответила.

"Из первых уст: никого я не отбивала! Мой мужчина не был женат на тот момент. На момент нашего знакомства никто не был женат, никто не был замужем, мы были абсолютно свободными людьми. Так уж получилось, что мы полюбили друг друга.

Вопрос закрыт. Никто никого не уводил. Кстати, на будущее: если мужчина в любви к своей избраннице, то никто не сможет его увести. И даже это не наш случай", - заявила Уразбахтина.

Напомним, что в декабре 2019 года Игнатьев рассказал о разводе с женой. Тогда же он сообщил, что маленький сын остался с ним.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Игнатьев провел 13 матчей и забил три гола.

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Теги: Игнатьев Локомотив
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