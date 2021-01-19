Боярский отметил, что надеялся на возвращение Кокорина в "Зенит". Артист также заявил, что судьба игрока за пределами России его не особо интересует.
"Я думал, что ему лучше вернутся в "Зенит". Хоть это и не моя компетенция, но мне казалось, что к этому все идет. Я надеялся, что руководство и Семак смогут вернуть его в команду, что было бы довольно полезно. Его судьба вне нашей страны меня мало интересует", - сказал Боярский.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорин может перейти в "Фиорентину". Затем появилась информация о переговорах "Спартака" и "Фиорентины" по трансферу форварда. Также сообщалось, что клубы уже договорились о сделке.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Кокорин поучаствовал в восьми матчах, забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский прокомментировал возможный переход Кокорина в "Фиорентину"
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о возможном переходе форварда "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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