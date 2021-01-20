— Я бы однозначно назвал подписание контракта с Кокориным провальной сделкой для клуба.
Возможно, ему стоит что-то поменять, попробовать перезапустить карьеру. Когда предоставляется такой шанс, наверное, стоит попробовать себя в Италии, — цитирует Шмарова RT.
Напомним, слухи об интересе "Фиорентины" к 29-летнему Кокорину появились сегодня. Сообщается, что итальянская команда готова заплатить за футболиста 5 млн евро.
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что Кокорин сможет вытянуть уровень "Фиорентины".
Шмаров: Кокорин — провальная сделка для "Спартака". Наверное, стоит попробовать себя в Италии
Бывший форвард "Спартака" Валерий Шмаров считает, что нападающему красно-белых Александру Кокорину стоит перейти в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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