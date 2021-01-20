Как сообщает источник, полузащитник Аяз Гулиев может вернуться в "Ростов". Ростовская команда заинтересована в этом переходе.
Аяз Гулиев уже выступал за "Ростов". С января по июнь 2018 года он играл за этот клуб на правах аренды. В июле того года "Ростов" выкупил контракт игрока за 500 тыс евро.
Но, спустя полгода "Спартак" вернул игрока, выплатив компенсацию в 1 млн евро.
За "Ростов" Гулиев провел 21 матч, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.
В составе "Спартака" у Гулиева 26 матчей и один забитый гол.
В мае прошлого года у него случился конфликт с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, после чего игрок был отстранен от работы с основной командой.
Источник: Metaratings
Источник: Гулиев может вернуться в "Ростов"
"Ростов" заинтересован в переходе в состав команды полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева.
Фото: "Getty Images"
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