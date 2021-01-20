Источник: Гулиев может вернуться в "Ростов"

"Ростов" заинтересован в переходе в состав команды полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, полузащитник Аяз Гулиев может вернуться в "Ростов". Ростовская команда заинтересована в этом переходе.

Аяз Гулиев уже выступал за "Ростов". С января по июнь 2018 года он играл за этот клуб на правах аренды. В июле того года "Ростов" выкупил контракт игрока за 500 тыс евро.

Но, спустя полгода "Спартак" вернул игрока, выплатив компенсацию в 1 млн евро.

За "Ростов" Гулиев провел 21 матч, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

В составе "Спартака" у Гулиева 26 матчей и один забитый гол.

В мае прошлого года у него случился конфликт с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, после чего игрок был отстранен от работы с основной командой.

Источник: Metaratings

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Теги: Гулиев Спартак Ростов Российские трансферы
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