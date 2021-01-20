"Спартак" согласовал с "Фиорентиной ключевые условия трансфера 29-летнего форварда Александра Кокорина, сообщают СМИ.
По данным источника, красно-белые получат за Кокорина трансферную компенсацию в размере 3,5 млн евро и процент от возможной последующей перепродажи игрока. Контракт нападающего с "фиалками" будет заключен на срок до июня 2023 года с опцией продления на год, зарплата Кокорина составит около 2 миллионов евро в год.
Сделка должна быть оформлена до конца текущей недели. Не исключено, что трансфер состоится уже сегодня.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: "Спартак" и "Фиорентина" согласовали сделку по Кокорину и сумму компенсации
"Спартак" и "Фиорентина" договорились по условиям перехода нападающего Александра Кокорина, трансфер оформят до конца недели.
Фото: ФК "Спартак"
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