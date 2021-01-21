В частности, Черчесов отметил, что со стороны сложно прогнозировать ситуацию и давать советы Кокорину.
"Любой трансфер – это прежде всего желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух футбольных клубов. Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить ее лучше самого игрока", - заявил Черчесов.
Отметим, ранее стало известно, что Кокорин близок к переходу в "Фиорентину". Сообщалось, что форвард уже согласился на трансфер в итальянский клуб. По данным СМИ, "фиалки" заплатят за Кокорина около четырех миллионов евро.
Напомним, что Кокорин присоединился к "Спартаку" летом минувшего года как свободный агент. Он поучаствовал в 10 матчах "красно-белых", забил два гола и отдал два результативных паса.
Источник: РБ Спорт
Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в "Фиорентину"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о потенциальном переходе нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: "Матч ТВ"
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