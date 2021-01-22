Мурзагулов: говорил Газизову, что долго в "Спартаке" он не проработает

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о том, почему у Шамиля Газизова не получилась работа в "Спартаке".

Фото: ФК "Спартак"