Напомним, что Газизов занимал пост генерального директора красно-белых. Ранее он работал на аналогичной должности в уфимском клубе.
"Я не считаю, что у него не получилось в "Спартаке". Но то, что его ждет в Москве, я прогнозировал, когда мы вдвоем сидели в моем кабинете, за месяц до его назначения в "Спартак". Я сказал ему: "Шамиль, ты же долго не проработаешь там". Он спросил: "Почему?" Я ответил: "Ты, может быть, лучше всех в стране разбираешься в футболе, но ты совсем не разбираешься в политике и интригах". Так что, думаю, что только в этом причина его ухода", - цитирует Мурзагулова Sport24.
Напомним, что Газизов проработал в "Спартаке" меньше полугода. За это время на посту генерального директора он приобрел в московский клуб нападающего Александра Кокорина, который на данный момент завершает свой переход в итальянскую "Фиорентину", хавбека Остона Урунова и крайнего полузащитника Виктора Мозеса.
"Спартак" по итогам 19-и туров Российской Премьер-Лиги занимает 3-е место, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на 6 очков.
Мурзагулов: говорил Газизову, что долго в "Спартаке" он не проработает
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о том, почему у Шамиля Газизова не получилась работа в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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