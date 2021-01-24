Источник: переговоры по переходу Данченко в АЕК вышли на финишную прямую
Защитник "Уфы" Олег Данченко может уйти в аренду в греческий АЕК с правом выкупа.
Напомним, ранее сообщалось, что греческий АЕК собирается взять в аренду защитника "Уфы" Олега Данченко. Сейчас он выступает на правах аренды в уфимской команде, а права на него принадлежат казанскому "Рубину".
В нынешнем сезоне Данченко провел 15-ть матчей в РПЛ, в которых отдал 5 результативных передач.
Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа"
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