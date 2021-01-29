"Мне сложно комментировать этот трансфер, так как не знаю, уйдёт ли в ближайшее время Азмун. Наверное, у руководства есть свои соображения на этот счёт, и деньги нужны на что-то другое. Но продажа Мусаева меня не удивляет. Это вполне нормально", - сказал Боярский.
Полузащитник Леон Мусаев перешел из "Зенита" в "Рубин". Контракт с казанским клубом Мусаев подписал на 5 лет. Выступать в новой команде он будет под 38-м номером.
Мусаев провел первый матч в Российской Премьер-лиге в апреле 2019 года против "Анжи".
Леон Мусаев является воспитанником "Зенита". За главную команду он провел 21 матч. В текущем сезоне у Мусаева 10 матчей в составе "Зенита" и "Зенита-2".
Источник: "Чемпионат"
Боярский: продажа Мусаева в "Рубин" меня не удивляет
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал переход полузащитника Леона Мусаева в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"
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