"На сегодняшний момент я считаю, что нашей команде Халк не нужен. У "Зенита" сейчас есть все основания, чтобы использовать свои внутренние ресурсы, а такой явный лидер, который противопоставляет себя команде, как Халк, нам не нужен.
Я не жалею, что Халк не вернулся в "Зенит". У нас сложилась очень хорошая команда, которая занимает первые места. От добра добра не ищут. Думаю, у наших игроков сейчас другая техника и другие преимущества. Сердар Азмун играет не хуже Халка, а может даже и лучше", - заявил Боярский.
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. Он провел в составе петербургской команды 148 матчей, забил 76 голов и отдал 60 результативных передач. Он выиграл с "сине-бело-голубыми" чемпионский титул в 2015 года, Кубок и Суперкубок России.
Из "Зенита" бразильский нападающий перешел в китайский "Шанхай СИПГ", за который он выступал с 2016 по 2020 год.
Сейчас Халк перешел в "Атлетико Минейро". Контракт 34-летнего форварда с бразильской командой рассчитан до декабря 2022 года.
"Зенит"идет на первом месте в таблице РПЛ. После 19-ти матчей команда Семака набрала 41 очко.
Источник: Sport24
Боярский: не жалею, что Халк не вернулся в "Зенит"
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал мнение, почему нападающий Халк сейчас не пригодился бы петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"
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