Боярский: не жалею, что Халк не вернулся в "Зенит"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал мнение, почему нападающий Халк сейчас не пригодился бы петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"
"На сегодняшний момент я считаю, что нашей команде Халк не нужен. У "Зенита" сейчас есть все основания, чтобы использовать свои внутренние ресурсы, а такой явный лидер, который противопоставляет себя команде, как Халк, нам не нужен.

Я не жалею, что Халк не вернулся в "Зенит". У нас сложилась очень хорошая команда, которая занимает первые места. От добра добра не ищут. Думаю, у наших игроков сейчас другая техника и другие преимущества. Сердар Азмун играет не хуже Халка, а может даже и лучше", - заявил Боярский.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. Он провел в составе петербургской команды 148 матчей, забил 76 голов и отдал 60 результативных передач. Он выиграл с "сине-бело-голубыми" чемпионский титул в 2015 года, Кубок и Суперкубок России.

Из "Зенита" бразильский нападающий перешел в китайский "Шанхай СИПГ", за который он выступал с 2016 по 2020 год.

Сейчас Халк перешел в "Атлетико Минейро". Контракт 34-летнего форварда с бразильской командой рассчитан до декабря 2022 года.

"Зенит"идет на первом месте в таблице РПЛ. После 19-ти матчей команда Семака набрала 41 очко.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Боярский Халк
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Месси, Агуэро, Рамос и Депай попали в символическую сборную игроков с истекающим контрактом
"Уфа" не смогла победить во всех трех матчах 2021 года
Правнук Бенито Муссолини будет играть за молодежку "Лацио" 1
Источник: бывший игрок "Рубина" Бауэр перейдет на правах аренды в "Уфу" 1
Булыкин: на Евро-2020 у Черчесова не будет права на ошибку. Сразу будут искать нового тренера 3
Дубль Ткачева помог "Арсеналу" разгромить в контрольном матче болгарскую "Монтану"
Анелька стал спортивным директором клуба из четвертого дивизиона Франции
ЦСКА определился с составом на товарищеский матч с "Ла-Унионом"
Азар получил мышечную травму и рискует пропустить матчи с "Аталантой" в Лиге чемпионов 1
Гол Семенова принес "Ахмату" победу в контрольном матче с "Лиепаей"
Колосков: 6 россиян и 5 легионеров на поле - оптимальный вариант лимита 1
Итальянский журналист: "Фиорентина" оформила все документы по Кокорину, он сможет сыграть с "Интером"
Спортдиректор "Химок": Мирзов точно останется в команде до конца сезона
Валерий Чуперка покинул "Тамбов" 4
Боярский: не жалею, что Халк не вернулся в "Зенит" 3
Источник: задержка трансфера Промеса в "Спартак" связана с нюансами по форме оплаты 11
Талалаев наблюдал за товарищеским матчем "Ахмата" с операторской вышки (фото) 1
СМИ: "Локомотив" интересуется защитником сборной Белоруссии Печениным
"Уфа" назвала стартовый состав на контрольный матч против "Шкупи"
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, "Динамо" и "Спартак" сыграют 20 февраля 1
Федун: надеюсь, что Кокорин сумеет произвести хорошее впечатление во Флоренции
Дюков: привлекать европейских арбитров на матчи РПЛ не планируем 2
УЕФА считает Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России 2
Селюк: Ротенберг думает над завершением карьеры и начале работы функционером 7
"Ростов" подписал контракт с воспитанником "Локомотива"
Максименко: о том, что вместо Реброва основным вратарем сделали меня, узнал от самого Реброва 2
ЦСКА обыграл "Мурсию" в товарищеском матче
"Спасайте молодых в первую очередь, их нужно еще продать". Йовичич — о сгоревшем автобусе "Црвены Звезды" 1
Тедеско: я всегда верю в тренеров соперника. Из-за этого иногда возникают забавные ситуации
Ругани, которым интересовался "Зенит", перешел на правах аренды в "Кальяри"
Все новости
-