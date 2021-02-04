Источник: Черчесов настаивает на том, чтобы всех игроков сборной вакцинировали от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов настаивает на том, чтобы все футболисты из обоймы национальной команды прошли вакцинацию от коронавируса.
Фото: РФС
По данным источника, Черчесов рассчитывает, что игроки привьются в ближайшее время, чтобы завершить процедуру до мартовского сбора команды.

Это настоятельная рекомендация тренера сборной. При этом заставлять вакцинироваться или исключать кого-то из команды из-за отказа делать прививку не будут.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Черчесов Сборная России
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