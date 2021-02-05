Слуцкий отметил, что у него не возникало дисциплинарных вопросов в работе с Игнатьевым. Вместе с тем к игроку имеются претензии спортивного характера, сообщил наставник "Рубина".
"К Игнатьеву у меня больше претензии спортивного характера, чем бытового. Дисциплинарных вопросов в работе с ним у меня не возникало. Да, резонансный случай — его глупая красная карточка в матче с "Локомотивом". Но это скорее именно глупость, а не высокомерие или нежелание трудиться и помогать команде. Моя задача — сделать его лучше как игрока. Он хорошо работает на тренировках, к нему нет претензий по работе, но они есть в плане определенных навыков, которых не хватает", - заявил Слуцкий.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Игнатьев провел 13 матчей, забил два гола и сделал один результативный пас.
Источник: Бизнес Online
Слуцкий: к Игнатьеву у меня есть претензии спортивного характера. Дисциплинарных вопросов не возникало
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о форварде команды Иване Игнатьеве.
Фото: РПЛ
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