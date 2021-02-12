В "Спартаке" прокомментировали информацию об оформлении рабочей визы для Промеса

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о ходе переговоров с "Аяксом" по трансферу Квинси Промеса.
Фото: "Getty Images"
"Вопрос с "Аяксом" пока не решен. Стороны в процессе переговоров, однако клуб должен быть готов заранее и к положительному, и к отрицательному исходу", - заявил Фетисов.

Напомним, ранее появилась информация, что московский "Спартак" подал документы на оформление рабочей визы для нападающего "Аякса" Квинси Промеса. Сообщается, что голландский футболист уже на следующей неделе может прилететь в Россию.

Квинси Промес защищал цвета московского "Спартака" с 2014 по 2018 год. В составе "красно-белых" он провел 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 голевых передачи. Он является чемпионом России.

В нынешнем сезоне за "Аякс" Промес сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забив шесть голов.

Источник: Sport24

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Теги: Промес Аякс Спартак Фетисов Российские трансферы
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