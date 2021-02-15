Экс-директор академии "Локо": у Тугарева не было абсолютно никакой игровой практики. "Ростов" в него поверил

Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал о причинах перехода в "Ростов" полузащитника Романа Тугарева.
Фото: ФК "Ростов"
- На тот момент, когда Тугарева отдавали в аренду, у него не было абсолютно никакой игровой практики. Просьбой Романа и его агента было подыскать клуб, где бы он получил практику и мог бы проявить себя. Появился вариант с "Ростовом", была оформлена аренда с небольшим выкупом. Но если в дальнейшем будет трансфер из "Ростова", очень большой процент с трансфера имеет "Локомотив". Прогресс Тугарева связываю с тем, что ему дали полноценно себя проявить. Уровень второй команды он перерос, а в первой его тренер не видел, считая, что Роман проигрывает конкуренцию. "Ростов" в него поверил, и Рома оправдывает вложения этого клуба, - передает слова Кузьмичева "РБ-Спорт".

22-летний атакующий полузащитник "Ростова" Роман Тугарев перешел из "Локомотива" в октябре 2020 года на правах аренды с правом последующего выкупа. В 8 матчах за желто-синих вингер забил один гол прямым ударом со штрафного и заработал для своего нового клуба один 11-метровый удар. 12 февраля 2021 года "Ростов" подписал с Тугаревым полноценный контракт сроком до конца декабря 2025 года, выкупив его у "Локомотива" за 15 миллионов рублей (168 тысяч евро). В составе "железнодорожников" за два с половиной сезона футболист принял участие в 10 матчах Российской премьер-лиги и в 3 встречах Кубка России, в которых отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне за "Локомотив" Тугарев на поле не выходил.

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Теги: Локомотив Ростов Тугарев Кузьмичев
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