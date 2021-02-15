- Следующий тренер "Локомотива" - Евсеев? Я надеюсь. Он очень харизматичный человек, с таким характером, который нужен тренеру. Много говорят, что "автобус", который он научился выстраивать в "Уфе", не для ведущих клубов. Но надо понимать, что качество игроков в "Уфе" не позволяло играть в высокий прессинг, короткий и средний пас. Он выстраивал игру так, чтобы был результат. Он тренер, он прошел все ступени, а первые шаги делал у меня в академии, помогая Николаю Ульянову с командой 1996 года рождения, - приводит слова Кузьмичева "РБ-Спорт".
45-летний Вадим Евсеев свой первый опыт самостоятельной работы получил в ивановском "Текстильщике", игравшем в Профессиональной футбольной лиге. С сентября 2017 года специалист работал в "Амкаре" в тренерском штабе Гаджи Гаджиева, а с марта 2018 года возглавлял пермский клуб самостоятельно в течение 12 матчей, по окончании сезона команда сумела остаться в Российской премьер-лиге, но прекратила существование из-за финансовых проблем. С августа 2018 по март 2019 года Вадим Евсеев работал в ФНЛ со "СКА-Хабаровском", а затем вплоть до октября 2020 года возглавлял "Уфу", с которой по итогам чемпионата России 2019/2020 занял девятое место.
Кузьмичев рассказал, кого видит следующим тренером "Локомотива"
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказал мнение о том, кто станет следующим главным тренером красно-зеленых.
Фото: ФК "Уфа"
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