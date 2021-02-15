Агент рассказал, что 26-летний футболист оправился от травмы в конце первой половины сезона. Также Агузаров отметил, что Ташаев находится в расположении "Спартака-2", так как в основной команде посчитали, что в игроке нет необходимости.
"Текущая ситуация нас не устраивает. Там оставаться мы не будем и ищем варианты для того, чтобы уйти в аренду до окончания сезона.
Был ли разговор с Доменико Тедеско? Ну о чем говорить, если он не изъявил желания взять Саню на сборы. Не зная толком футболиста, посчитал, что на сегодняшний день Ташаев не помощник – это его право, он главный тренер", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что Ташаев перешел в "Спартак" летом 2018 года из московского "Динамо". Сделка обошлась красно-белым в 1,5 млн евро. С сентября 2019-го по июнь 2020-го Александр выступал за казанский "Рубин" на правах аренды. После футболист продолжительное время восстанавливался после травмы. В нынешнем сезоне Футбольной Национальной Лиги в составе "Спартака-2" Ташаев провел 5 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.
Агент Ташаева: Тедеско, не зная толком футболиста, посчитал, что Александр не помощник "Спартаку"
Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы хавбека "Спартака" Александра Ташаева, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
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