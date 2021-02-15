Экс-защитник "Реала" в "Краснодаре", Гончаренко - о новичках ЦСКА, Малком - о своих мучениях. Главное за 15 февраля

Чемпион Испании в "Краснодаре"
Еще на прошлой неделе защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассуждал, что его команду не надо сравнивать с ЦСКА и что с загребским "Динамо" справиться по силам. Но сам эквадорец в плей-офф Лиги Европы не сыграет. Рамирес порвал крестообразную связку и надолго выбыл из строя, оставив "Краснодар" с проблемой под названием "Где взять нового левого защитника?" "Быки", как обычно, хотят найти дешевый и сердитый вариант, что сделать в зимнее трансферное окно невероятно сложно.
Одним из претендентов на переход в "Краснодар" является защитник португальского "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау. В 2011 году мадридский "Реал" заплатил за его трансфер 30 миллионов евро. И в первый сезон в Испании он стал чемпионом. А потом карьера медленно поползла вниз. Коэнтрау 7 лет числился в "Реале", скитался по арендам и вернулся в родную Португалию. В перспективы Коэнтрау заиграть верится с трудом - 32 года, непростые российские условия. Но селекции "быков" виднее. Тем более в Португалии они умеют искать таланты. Кайо не даст соврать.
Марек Гамшик в РПЛ?
Клубы РПЛ повернулись к китайскому рынку. Все дело в новом потолке зарплат в китайском чемпионате, из-за которого там готовы отпускать своих звезд. И, естественно, в таких условиях включились посредники, рассылающие предложения почти всем, у кого есть хороший бюджет. По информации журналиста Ивана Карпова, московскому "Динамо" предлагали трансфер Марека Гамшика.
Бело-голубых предложение заинтересовало. Несмотря на свой возраст (ему 33 года), в условиях РПЛ он бы точно не потерялся. И цена аренды была адекватной - 4 миллиона евро. Единственный минус - это право обязательного выкупа, после которого зарплата Гамшика полностью перекладывалась на бюджетные плечи "Динамо". А в Китае он получал 8 миллионов евро в год. В итоге, все так и осталось в виде интереса.
Зато для "Локомотива" такая зарплата не кажется фантастической. Марко Николич заинтересован в подписание знаменитого словака. И гендиректор в этом тренера поддерживает.
Финансовые вопросы РПЛ
РПЛ завтра проведет собрание клубов в онлайн-формате. Главный вопрос - это судьба "Тамбова". Постоянные слухи, торги, бесконечные обещания, просьба денег - все ужасно надоело. Теперь у "Тамбова" есть 2 пути. Первый - футболисты прощают существенную часть долга, клубу выделяются деньги, остальные команды предоставляют футболистов в аренду. Второй - очередная футбольная эвтаназия, как с "Амкаром" и "Тосно". В нынешнем виде "Тамбов" однозначно чемпионату не нужен. Зачем растягивать то, что неминуемо, непонятно.
Плюс на собрании обсудят новую систему мотивации судей. Дополнительно на премии для арбитров выделят 25 миллионов рублей. Те судьи, которые будут получать высокие оценки и обслуживать большое количество матчей, будут иметь хорошее вознаграждение. Контакты судей с клубами предложат минимизировать. А еще арбитрам предоставят систему добровольного медицинского страхования, так, на всякий случай.
"Год назад он имел предложение МЮ"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - самый счастливый человек, как минимум сегодня. Армейцы подписали за день 2 новичков. Первый - это норвежец Эмиль Бохинен. Про качества 21-летнего полузащитника Гончаренко рассказал сухо - видит поле, выполняет стандарты, а может и нестандартно.
Новый этап, прежняя воля к победе!— Salom?n Rond?n (@salorondon23) February 15, 2021
Носить футболку @pfc_cska - честь для меня! ????? pic.twitter.com/zTjifwRFCL
А вот Рондона Гончаренко представил как игрока, который имел предложение от "Манчестер Юнайтед". Правда, не сейчас, а год назад. Но тогда манкунианцы не договорились с китайским клубом. А у ЦСКА теперь получилось. Вспомнил главный тренер и про Бруно Фукса, который присоединился к ЦСКА летом, но так и не сыграл. Оказалось, что бразилец перенес 2 травмы и операцию. Гончаренко сказал, что с восстановлением спешить нельзя. Можно еще полгода подождать?
Со своим массажистом в чужой клуб не ходят
Андрей Сергеевич Аршавин вчера в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что в Италию к Александру Кокорину отправился личный массажист футболиста Александр Колесников. Из "Спартака" Колесникова вроде бы уволили за бесконечные травмы нападающего. Видимо, в Италии прочитали эту новость, поэтому "Фиорентина" решила не допускать массажиста до игрока. Сам Кокорин об индивидуальной работе с Колесниковым официальный запрос не делал. Это значит, что набрать форму быстро не получится?
Травмы сводят с ума
Полузащитник "Зенита" Малком по степени подверженности травмам - один из самых неудачных трансферов клуба. Малком пропустил всю групповую стадию Лиги чемпионов прошлого сезона, теперь получил повреждение, из-за которого снова выбыл на месяц. Бразилец заявил, что сам устал от постоянных травм. Без игры Малком мучается так, что не может смотреть матчи "Зенита". Выдерживает только первый тайм и немного второго, а потом уходит домой. Тут согласны - не все матчи в РПЛ можно досмотреть до конца.
Фото: официальный сайт "Реала", официальный сайт "Далянь Ифан"