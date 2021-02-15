По информации источника, в клубе были удивлены прилету Колесникова. "Фиалки" разработала для 29-летнего футболиста специальную программу тренировок, которая должна позволить в кратчайшие сроки набрать ему форму.
Сообщается, что сам Кокорин официально не просил дать массажисту разрешение на индивидуальную работу. В "Фиорентине" уверены, что Колесников Александру не нужен.
Напомним, что Кокорин перешел в итальянский клуб из московского "Спартака" в январе 2021 года. Сделка обошлась "Фиорентине" в 4,5 млн евро. Контракт игрока с "фиалками" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Фиорентина" не допустит массажиста Кокорина к работе с Александром
"Фиорентина" не позволит российскому нападающему Александру Кокорину пользоваться услугами его массажиста Сергея Колесникова, который прибыл в Италию.
Фото: ФК "Фиорентина"
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