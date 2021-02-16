"Будет ли поле готово к матчу со "Спартаком"? 11 февраля после посещения стадиона объединённая комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям. Исходя из этого решения, мы продолжаем подготовку всей инфраструктуры комплекса к дерби в штатном режиме.
Что касается возможного переноса матча, то данное решение может быть принято только коллегиально представителями РФС и команд-участниц в день матча. Со своей стороны мы предоставим все ресурсы и обеспечим максимально комфортные условия для проведения матча 20 февраля", - заявили в УК "Динамо".
Матч 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" состоится 20 февраля. Стартовый свисток будет дан в 19:30 мск.
Ранее появилась информация, что эта встреча может быть перенесена из-за морозов в день матча. 20 февраля в Москве ожидается от минус 16 до минус 21 градуса мороза. В соответствии с регламентом проведения соревнования, если за час до начала матча температура воздуха ниже минус 15 градусов, инспектор матча запрашивает у команд согласие на участие в игре. Последнее слово в этом вопросе остается за главным арбитром матча, даже если клубы приняли решение провести встречу.
"Динамо" занимает 6-е место в таблице Российской Премьер-лиги. В 19-ти матчах "бело-голубые" набрали 30 очков. В 20-м туре российского чемпионата московский клуб сыграет на выезде против "Ахмата". Игра пройдет 28 февраля и начнется в 16:30 мск.
"Спартак" закончил первую часть сезона на 3-м месте, набрав 35 очков. В Российской Премьер-лиге первой игрой после паузы станет встреча с "Рубином". Игра пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск. "Красно-белые" выступали в групповом этапе Кубка России и заняли первое место в квартете с "Родиной" и "Енисеем".
Источник: "Чемпионат"
Поле стадиона "Динамо" признано соответствующим всем регламентным требованиям
В управляющей компании "Динамо" рассказали о подготовке "ВТБ Арены" к матчу 1/8 финала Кубка России между "бело-голубыми" и "Спартаком".
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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