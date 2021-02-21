Тедеско считает, что "Спартаку" в матче с "Динамо" не хватило Крала

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско считает, что команде не хватило полузащитника Алекса Крала в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
— Отсутствие Крала сказалось. Он очень важный игрок для нас, играл почти во всех матчах. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать его роль в таких важных матчах. Особенно в контексте обороны. Но даже без него мы играли хорошо, — цитирует специалиста "Чемпионат".

22-летний Крал в нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, отдав три голевые передачи. Игру против "Динамо" чешский легионер пропустил в качестве меры предосторожности, так как врачи клуба заметили у Крала перегрузку опорно-двигательного аппарата.

"Динамо", обыграв "Спартак", вышел в 1/4 финала Кубка России.

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Теги: Динамо Спартак Кубок России Тедеско Крал
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