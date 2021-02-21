Защитник "Зенита" Прохин стал игроком "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов после победного матча 1/8 финала Кубка России с "Краснодаром" (2:1) сообщил о переходе в сочинский клуб защитника "Зенита" Данилы Прохина.
Фото: "Чемпионат"
По словам специалиста, 19-летний игрок присоединится к команде после сегодняшней игры с "быками".

Напомним, что во время зимних сборов Прохин находился в "Сочи" на просмотре и принимал участие в товарищеских матчах "южан".

В нынешнем сезоне РПЛ в составе "Зенита" защитник принял участие в 5-и матчах, не отметившись результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"


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Теги: Зенит Сочи Прохин Федотов Российские трансферы
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